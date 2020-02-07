2020-02-07T13:45:34+03:00
Политика

Лавров: Россия и Мексика договариваются по новым поставкам вертолетов

На рассмотрении североамериканского государства находится предложение "Рособоронэскпорта"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД Сергей Лавров в МехикоГлава МИД Сергей Лавров в МехикоФото: REUTERS
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Мексика рассматривает возможность заключения новых контрактов на поставки российских военных вертолетов. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Согласно его данным,"Рособоронэкспорт" уже направил мексиканским партнерам конкретное предложение. К тому же в этой североамериканской стране уже сейчас работают около 50 вертолетов российского производства. Есть центр их обслуживания, проводится подготовка пилотов.

"Наша военно-техническая продукция имеет хорошую репутацию. Многие латиноамериканские страны ценят и качество, и условия, по которым эта продукция поставляется, ее цену и возможность гарантийного обслуживания", - сказал министр по итогам переговоров со своим мексиканским коллегой Марсело Эбрард. Пресс-конференция транслировалась на странице МИД в ВК.

Сайт kp.ru писал, что в мексиканский авиапарк входят около 50 вертолетов Ми-8/17 и два Ми-26.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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