Лавров: Россия и Мексика договариваются по новым поставкам вертолетов
Мексика рассматривает возможность заключения новых контрактов на поставки российских военных вертолетов. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Согласно его данным,"Рособоронэкспорт" уже направил мексиканским партнерам конкретное предложение. К тому же в этой североамериканской стране уже сейчас работают около 50 вертолетов российского производства. Есть центр их обслуживания, проводится подготовка пилотов.
"Наша военно-техническая продукция имеет хорошую репутацию. Многие латиноамериканские страны ценят и качество, и условия, по которым эта продукция поставляется, ее цену и возможность гарантийного обслуживания", - сказал министр по итогам переговоров со своим мексиканским коллегой Марсело Эбрард. Пресс-конференция транслировалась на странице МИД в ВК.
Сайт kp.ru писал, что в мексиканский авиапарк входят около 50 вертолетов Ми-8/17 и два Ми-26.
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ИСТОЧНИК KP.RU