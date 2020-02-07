В Москве количество ДТП с такси выросло на 80%, а с каршерингом - на 242%

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:28:33+03:00

В Москве за 2019 год изменили режим светофоров на более чем 2 тысячах объектов, установили 1,5 тысячи камер, построили и реконструировали 151 светофор, благоустроили 924 улицы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Такие изменения в статистике связаны с ростом числа автомобилей в столице

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По итогам 2019 года в Москве, по сравнению с 2018 годом, увеличилось на 80% количество аварий с участием такси и на 242% выросло число ДТП с каршерингом. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Артур Шахбазян.

- По итогам 2019 года в Москве произошли 1693 ДТП с участием такси, что на 80% больше, чем в 2018 году. Также по итогам минувшего года произошло 421 ДТП с каршерингом, что на 242% больше, чем за аналогичный период прошлого года, - передаёт РИА Новости слова Шахбазяна.

Он также подчеркнул, что такие изменения в статистике связаны с ростом числа автомобилей в Москве. Это означает, что на одну машину приходится гораздо больше поездок. Шахбазян также отметил, что в столице усилят контроль над каршерингом и такси в 2020 году.

В Москве, отмечает замруководителя ЦОДДа, по итогам 2019 года показатель социального риска составляет 3,5. Показатель соцриска - количество погибших в ДТП на 100 тысяч населения. Таким образом, столица уже выполнила показатели социального риска, которые указаны в стратегии безопасности дорожного движения на 2018-2024 годы.

За 2019 год в регионе случилось 443 аварии с летальным исходом. В ДТП погибли 50 мотоциклистов, это на 4 больше, чем в 2018 году.

Шахбазян также рассказал, что в числе направлений повышения безопасности дорожного движения анализ аварийности, разработка мероприятий в "очагах аварийности", детская безопасность и рабочая группа по разбору ДТП.

- Например, изменили режим светофоров на более чем 2 тысячах объектов, установили 1,5 тысячи камер, построили и реконструировали 151 светофор, благоустроили 924 улицы, - добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU