2020-02-07T14:37:20+03:00
Происшествия

При крушении самолета на Аляске погибли пять человек

На борту легкомоторного воздушного судна находились пилот и пять пассажиров
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Причины крушения выясняютсяПричины крушения выясняютсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В американском штате Аляска потерпел крушение легкомоторный самолет Piper PA-32 местной авиакомпании Yute Air.

Воздушное судно направлялось в населённый пункт Кипнук из города Бетел. Связь с ним пропала во время полета над западным побережьем штата. В момент инцидента на борту находились пилот и четверо пассажиров - выжить не удалось никому.

Согласно данным правоохранителей, обломки самолета были найдены примерно в 12 милях к юго-западу от Тунтутулиака. Причина крушения устанавливается. Полицейские работают над уведомлением родственников погибших о трагедии, передает Anchorage Daily News.

Сайт kp.ru писал, что минувшей ночью едва не разбился лайнер со 172 пассажирами на борту. Сирийские войска отражали удары израильских ВВС и чуть было не сбили иранский гражданский самолет, который заходил на посадку в Дамаске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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