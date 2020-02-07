При крушении самолета на Аляске погибли пять человек

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:37:20+03:00

На борту легкомоторного воздушного судна находились пилот и пять пассажиров

Изменить размер текста: A A

В американском штате Аляска потерпел крушение легкомоторный самолет Piper PA-32 местной авиакомпании Yute Air.

Воздушное судно направлялось в населённый пункт Кипнук из города Бетел. Связь с ним пропала во время полета над западным побережьем штата. В момент инцидента на борту находились пилот и четверо пассажиров - выжить не удалось никому.

Согласно данным правоохранителей, обломки самолета были найдены примерно в 12 милях к юго-западу от Тунтутулиака. Причина крушения устанавливается. Полицейские работают над уведомлением родственников погибших о трагедии, передает Anchorage Daily News.

Сайт kp.ru писал, что минувшей ночью едва не разбился лайнер со 172 пассажирами на борту. Сирийские войска отражали удары израильских ВВС и чуть было не сбили иранский гражданский самолет, который заходил на посадку в Дамаске.

ИСТОЧНИК KP.RU