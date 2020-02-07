2020-02-07T14:30:03+03:00
Политика

Белоруссия и Россия сформируют единый список невыездных

эта работа закончиться к началу весны 2020 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Белоруссия и Россия сформируют общий список невыездных граждан. Фото: Михаил Метцель ТАССБелоруссия и Россия сформируют общий список невыездных граждан. Фото: Михаил Метцель ТАСС
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В ходе заседания межгосударственной рабочей группы по миграционным вопросам было принято решение, что к 1 марта Минск и Москва сформируют общий список невыездных граждан в рамках Союзного государства. Об этом сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

«Стороны к 1 марта намерены завершить формирование общего списка невыездных граждан», - передает агентство БелТА слова представитель белорусского ведомства.

Бегун также сообщил о договоренности сторон подготовить общее соглашение, которое будет регламентировать вопросы обмена информации в области миграции граждан.

Как сообщал сайт kp.ru, 7 февраля в Сочи на Красной поляне началась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, в ходе которой стороны обсудить темы двухстороннего сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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