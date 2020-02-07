СК просит арестовать замглавы Генштаба ВС России Арсланова

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:41:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет просит арестовать заместителя начальника Генштаба Вооружённых сил России Халила Арсланова, обвиняемого в хищении более 6,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следователя в суде.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Арсланова доставили на допрос по новым эпизодам хищения.

Арсланова обвиняют в причастности к уголовному делу АО "Воентелеком", возбужденному в 2013 году. По версии следствия, он причастен к двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере. Один из них на 191 миллион рублей, а второй на 6,5 миллиардов рублей.

На работе Арсланов ушёл в отпуск и не выполняет свои служебные обязанности. Также он находится под подпиской о невыезде.

Также сайт kp.ru сообщал 21 января об отзыве Министерством обороны своего иска к Арсланову о хищении на 6,7 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU