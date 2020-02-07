Тело в ожогах, лицо в крови: в Милане нашли мертвой россиянку

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:14:07+03:00

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Вечером в четверг, 6 февраля, в одной из квартир в центре Милана нашли тело 34-летней россиянки. Отец женщины не мог связаться с ней около суток - на стук не открывала, и тогда решил выбить входную дверь.

Прибывшие на место полицейские обнаружили погибшую сидящей на стуле с многочисленными ожогами и синяками на теле, а также окровавленным лицом. Специалисты считают, что россиянка скончалась за день того, как ее нашли.

Причем, несмотря на столь необычные обстоятельства, о насильственной смерти речи, предварительно, не идет. Согласно данным издания Corriere della Sera, состоятельная жительница Милана долгое время страдала депрессией, злоупотребляла алкоголем и различными лекарствами.

Ожоги же могли быть получены во время небольшого пожара, который возник у нее в квартире месяц назад. Обстоятельства инцидента уточняются.

Сайт kp.ru писал, что летом 2019 года в Мюнхене пропали две россиянки: 41-летняя Марии и ее 16-летняя дочь Татьяна. Позже в их убийстве был обвинен муж женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU