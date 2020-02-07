2020-02-07T15:02:49+03:00
Спорт

Минспорта: российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2020 под своим флагом и гимном

В ведомстве пообещали устранить риски срыва подготовки сборной России к Олимпийским играм в Токио
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Матыцин: российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2020 под своим флагом и гимномМатыцин: российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2020 под своим флагом и гимномФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Минспорта России сделает все необходимое, чтобы устранить риски срыва каких-либо мероприятий по подготовке российской сборной к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Такое заявление сделал глава ведомства Олег Матыцин.

«Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, министерство спорта работают совместно, чтобы защитить спортсменов и дать возможность участия сборной России под своим флагом и гимном», - сказал министр.

Матыцин подчеркнул, что со своей сторны спортсмены и тренеры должны «свести к нулю риск употребления допинга».

Напомним, после обнаружения в базе данных московской лаборатории допингового «несоответствия» исполком Всемирного антидопингового агентство (WADA) принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях на четыре года. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) оспорило санкции WADA в спортивном арбитражного суда (CAS).

На данный момент идут судебные разбирательства. По словам глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт, решение по делу о лишении статуса РУСАДА, а также отстранения российских спортсменов займет долгое время и его смогут вынести только после Олимпийских игр 2020 года в Токио.

ИСТОЧНИК KP.RU

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