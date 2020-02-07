2020-02-07T15:03:44+03:00
Общество

Проект закона о развитии искусственного интеллекта в Москве внесен в Госдуму

Столица готовится к эксперименту с участием ведущих IT-компаний
Ксения БОГДАНОВА
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В Госдуму внесен законопроект о развитии искусственного интеллекта в Москве.В Госдуму внесен законопроект о развитии искусственного интеллекта в Москве.Фото: EAST NEWS
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В Госдуму внесен законопроект о введении в Москве пятилетнего экспериментального правового режима для развития искусственного интеллекта. Созданием и развитием технологий займутся ведущие отечественные IT-компании. О том, что законопроект поступил в нижнюю палату парламента, 7 февраля сообщила его автор, член комитета ГД по государственному строительству и законодательству, Ирина Белых. Еще одним инициатором и соавтором проекта стал ее коллега по партии «Единая Россия» первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

- Мы только что внесли данный законопроект в Государственную Думу. Он предусматривает проведение в Москве эксперимента по установлению экспериментального правового режима в целях создания необходимых условий для разработки тех технологий, которые говорят сейчас об искусственном интеллекте, - рассказала Ирина Белых Агентству городских новостей «Москва».

Предполагается, что эксперимент в столице стартует с 1 июля 2020 года. Законопроект, опубликованный в электронной базе Госдумы, предлагает установить правовой режим «в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, а также последующего использования результатов его применения». Законопроект также предусматривает создание Координационного совета экспериментального правового режима.

Правовой режим будет действовать в Москве пять лет. Участниками эксперимента становятся юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые заносятся в реестр участников экспериментального режима. Согласно законопроекту, статус участника эксперимента могут получить компании и предприятия, создающие, разрабатывающие, внедряющие или реализующие технологии искусственного интеллекта. Свою заинтересованность в эксперименте уже высказали крупнейшие IT-компании России — Яндекс, «Лаборатория Касперского» и резиденты «Сколково».

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Основатель Group IB Илья Сачков:

«Многое, что уже сейчас используется в Москве, построено на базе искусственного интеллекта»

- Если бы это был другой город, я бы скептически относился к этому проекту, но все эксперименты с технологиями, оторые проходили в Москве, оказывались вполне успешными, - считает генеральный директор компании Group IB Илья Сачков. - Практически все цифровое, чем мы сейчас пользуемся: парковки, многие другие вещи, - это классно работающие сервисы. Очень много того, что мы как москвичи и как бизнес используем, уже в том числе строится на базе некоторых нейронных сетей, что и называется искусственным интеллектом. Как москвич и как владелец бизнеса в этом направлении, я считаю, что это хорошая инициатива. Она позволит улучшить и давать новые сервисы как в транспорте, образовании, в обслуживании людей, в безопасности.

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