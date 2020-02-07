Япония не пустила круизный лайнер Westerdam в свои порты из-за коронавируса

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:26:49+03:00

В Токио считают, что на борту могут находиться люди, зараженные новым инфекционным заболеванием

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Правительство Японии настоятельно рекомендовало владельцам американского круизного лайнера Westerdam не заходить в порты страны, поскольку на его борту якобы находятся люди с подозрением на китайский коронавирус 2019-nCoV.

Компания-оператор судна Holland America Line сообщение опровергла, заявив, что корабль не находится на карантине. Инфицированных граждан в ходе проверок также не выявлено.

Эту же информацию подтверждают сами пассажиры. Так, например, россиянин по имени Алексей, который путешествует на лайнере вместе с семьей, заявил, что тревожных симптомов ни у кого не выявлено. Более того, среди пассажиров только европейцы, корейцы, японцы и тайцы.

"С материкового Китая и Гонконга никого нет, их не пустили на борт", - цитирует ТАСС собеседника.

Согласно данным агентства, на борту Westerdam находятся не менее семи граждан РФ. В настоящий момент они вместе с другими пассажирами ожидают новостей об изменении маршрута от капитана.

Тем временем, на борту лайнера Diamond Princess, который также находится у берегов Японии, ситуация менее спокойная. За сутки число зараженных выросло на 41 человека - до 61. Сайт kp.ru писал, что на борту находятся 24 россиянина, они здоровы.

ИСТОЧНИК KP.RU