7 Февр. 2020 2020-02-07T15:24:48+03:00

Январь 2020 года в Москве стал самым темным за 20 лет Фото: Евгения ГУСЕВА

По словам метеорологов, облака над столицей давали посветить солнцу всего 11 часов за 31 день

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Метеорологи сообщают: январь текущего года в Москве стал самым темным за последние 20 лет! Так, многочисленные облака над столицей давали посветить солнцу лишь 11 часов за 31 день.

- В Москве при норме солнечного сияния 33 часа продолжительность его составила всего лишь 11 часов. Подобной "немилости" от природы" москвичи не получали в текущем столетии ни разу, - отметили специалисты.

При этом, по словам метеорологов, предыдущий "мрачный" рекорд принадлежал январю 2004 года. Тогда солнце радовало москвичей лишь 13 часов за весь месяц.

Напомним, еще осенью прошлого года синоптики заявили что жителей Центральной России ожидает "розовая зима" с многочисленными плюсовыми температурными рекордами и другими аномалиями.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что синоптики рассказали, когда будет самая холодная ночь зимы-2020. Ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец назвал в эфире Радио «Комсомольская правда» нынешнюю зиму не «одной из…», а рекордно теплой. По словам специалиста, холод в столице продержится лишь два дня, а с начала следующей недели температура начнет постепенно повышаться.

ИСТОЧНИК KP.RU