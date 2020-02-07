2020-02-07T15:22:57+03:00
Политика

В Минобороны создадут систему мониторинга эмоционального состояния солдат, студентов и пассажиров метро

Технология будет различать 12 эмоций, её можно использовать для контроля посещения занятий и выявления агрессии в транспорте
Ася КУЗНЕЦОВА
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Кроме Вооружённых сил, технология распознавания эмоций заинтересовала вузы, озабоченные проблемой посещаемости занятий. Также её смогут использовать для мест массового посещения и транспортаКроме Вооружённых сил, технология распознавания эмоций заинтересовала вузы, озабоченные проблемой посещаемости занятий. Также её смогут использовать для мест массового посещения и транспортаФото: Олег УКЛАДОВ
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Автоматизированную систему мониторинга эмоционального состояния военнослужащих, студентов и пассажиров метро, выявляющая 12 базовых эмоций человека, разрабатывает компания "Элемент", являющаяся участником военного технопарка "Эра".

- Учебная рота работает по накапливанию и анализу психологического состояния - как оно меняется. Можем выявлять отклонения в течение дня, в течение недели, в течение месяца, - сообщил Станислав Думанис, руководитель проектов в компании "Элемент" во время доклада вице-премьеру Юрию Борисову, который проводит инспекцию "Эры".

Вице-премьер также отметил, что у проекта "может быть синергия с Главным военно-медицинским управлением Минобороны, с медицинской академией" и добавил, что составлять детали оценки эмоционального состояния должны медики и психологи.

Думанис также рассказал РИА Новости, что кроме Вооружённых сил, технология распознавания эмоций заинтересовала вузы, озабоченные проблемой посещаемости занятий. Также её смогут использовать для мест массового посещения и транспорта.

- Если человек заходит, а у него агрессия на лице, чтобы его сотрудник полиции мог остановить, - рассказал руководитель проектов и добавил, что система уже применяется в одном из таксопарков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Минобороны создадут систему мониторинга эмоционального состояния солдат, студентов и пассажиров метро
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