"Казенные земли разбазариваешь?": Поклонская сравнила Зеленского с героем советской комедии
По словам депутата Госдумы, президент Незалежной раздает "губернии" налево и направо"
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Депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила, что президент Украины Владимир Зеленский "раздает" губернии налево и направо".
Так она сравнила лидера Незалежной с героем советской комедии "Иван Васильевич меняет профессию", Иваном Буншей, который притворялся царем Иваном Грозным, когда попал в прошлое.
- Помните, как было в фильме "Иван Васильевич меняет профессию": "Ты что же это казенные земли разбазариваешь, - иронично отметила Поклонская в своих соцсетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU