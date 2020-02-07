"Казенные земли разбазариваешь?": Поклонская сравнила Зеленского с героем советской комедии

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:41:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила, что президент Украины Владимир Зеленский "раздает" губернии налево и направо".

Так она сравнила лидера Незалежной с героем советской комедии "Иван Васильевич меняет профессию", Иваном Буншей, который притворялся царем Иваном Грозным, когда попал в прошлое.

- Помните, как было в фильме "Иван Васильевич меняет профессию": "Ты что же это казенные земли разбазариваешь, - иронично отметила Поклонская в своих соцсетях.

Новость дополняетс

ИСТОЧНИК KP.RU