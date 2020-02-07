2020-02-07T15:41:37+03:00
Политика

"Казенные земли разбазариваешь?": Поклонская сравнила Зеленского с героем советской комедии

По словам депутата Госдумы, президент Незалежной раздает "губернии" налево и направо"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила, что президент Украины Владимир Зеленский "раздает" губернии налево и направо".

Так она сравнила лидера Незалежной с героем советской комедии "Иван Васильевич меняет профессию", Иваном Буншей, который притворялся царем Иваном Грозным, когда попал в прошлое.

- Помните, как было в фильме "Иван Васильевич меняет профессию": "Ты что же это казенные земли разбазариваешь, - иронично отметила Поклонская в своих соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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