2020-02-07T16:09:29+03:00
Политика

Ищите другого врача: в Киеве стоматолог отказалась лечить русскоязычных пациентов

Ирина Козак-Кедич решила притворяться, будто понимает исключительно мову
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Стоматолог из Киева Ирина Козак-КедичСтоматолог из Киева Ирина Козак-КедичФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Многие украинцы позволяют себе нападки против России и русскоговорящего населения, вот и стоматолог из Киева Ирина Козак-Кедич решила отказывать в приеме пациентам, которые не переходят на мову. Об этом врач рассказала у себя на странице в Facebook.

"Решила провести эксперимент. Со следующей недели буду делать вид, что не понимаю "языка". Интересно, сколько моих пациентов перейдет на государственный язык, а сколько пойдет искать другого стоматолога", - говорится в посте от 1 февраля, который на настоящий момент уже не доступен.

Врач удалила или скрыла пост от пользователей Сети

Врач удалила или скрыла пост от пользователей Сети

Врач пояснила, что на такой поступок ее вдохновил водитель одного из автобусов. В январе женщина могла наблюдать, как просьба пассажиров остановить возле рынка была проигнорирована несколько раз просто потому, что они говорили на русском.

"Все "правильно". Отпевать не стану, не тот патриархат, лечить не стану - не тот язык .... Сумасшедший дом. А что дальше?!", - прокомментировал ситуацию пользователь под ником Александр Шеховцев.

Однако нашлись и те, кто поддержал Козак-Кедич в ее "борьбе за чистоту языка".

Сайт kp.ru писал, что ранее потенциальная участница "Евровидения" от Украины, певица Екатерина Гуменюк подверглась травле. Она позволила себе разговаривать на русском.

Украинский язык стал «исключительным» на Украине.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Ищите другого врача: в Киеве стоматолог отказалась лечить русскоязычных пациентов
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