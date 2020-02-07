2020-02-07T16:42:09+03:00
Происшествия

Вернувшиеся из Китая студенты МГУ госпитализированы с температурой

Иностранцев проверяют на новый коронавирус
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вид на главное здание МГУВид на главное здание МГУФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Москве госпитализированы вернувшиеся из Китая студенты Московского государственного университета имени М.В Ломоносова. В пятницу, 7 февраля, у двоих из них выявили легкие симптомы ОРВИ. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Они (студенты - прим. ред.) направлены в инфекционную больницу №1. Пациентам проводится полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий, в течение суток будет проведён лабораторный анализ на новый коронавирус", - сообщается на сайте Мосгорздрава.

В ведомстве напомнили, что сотрудники вузов и Департамента здравоохранения Москвы ежедневно проводят медицинский осмотр студентов, недавно побывавших в Китае, причем ранее в больницу уже попадали учащиеся с температурой. Ни у одного из них коронавируса не обнаружено.

На настоящий момент в России выявлено всего два случая нового инфекционного заболевания. Сайт kp.ru писал, что один пациент остается в Тюмени, а другой - в Забайкалье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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