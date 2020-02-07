ФАС планирует штрафовать продавцов медицинских масок за завышение цен

7 Февр. 2020 2020-02-07T17:16:18+03:00

Недобросовестным сотрудникам аптек и медучреждений могут назначить штраф на сумму до 15% выручки от реализации товара

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Федеральная антимонопольная служба заявила, что может штрафовать недобросовестных продавцов медицинских масок, которые завышают цены на товар.

Так, сотрудникам аптек и медучреждений могут назначить штраф на сумму до 15% выручки от реализации товара, в случае, если ФАС зафиксирует картельный сговор.

Накануне антимонопольная служба выявила многократное завышение розничных цен на медицинские маски в 68 городах страны. В частности, в Ивановской области (на 485%), в Тамбовской области (на 431%), в Республике Ингушетия (на 400%), пишет "РИА-Новости".

Замруководителя ФАС Андрей Цариковский заявил, что ведомство будет применять очень жесткие наказания в случае выявления злоупотреблений со стороны производителей и оптовиков.

Напомним, в конце прошлого года в китайском городе Ухань зафиксировали несколько случаев пневмонии неизвестного происхождения. Позже выяснилось, что ее возбудителем стал коронавиурс, который всего за несколько дней распространился за пределы Китая. На данный момент более. чем в 20 странах были зафиксированы случаи заражения "китайским вирусом". В том числе, в России (Тюменская область и Забайкалье).

Ранее сайт kp.ru писал о том, что к утру 7 февраля количество заразившихся коронавирусом достигло 31 482 человек. За сутки прибавилось более 3 тысяч пациентов. Болезнь унесла жизни 638 человек, по-прежнему большинство летальных случаев (636) в Китае.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/758790" frameborder="0"></iframe> Военные медики и вирусологи прибыли в Ухань для эвакуации россиян.Два самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России Ил-76 вылетел с аэродрома Восточного военного округа во вторник в город Ухань Китайской народной республики

ИСТОЧНИК KP.RU