2020-02-07T17:16:18+03:00
Общество

ФАС планирует штрафовать продавцов медицинских масок за завышение цен

Недобросовестным сотрудникам аптек и медучреждений могут назначить штраф на сумму до 15% выручки от реализации товара
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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ФАС планирует штрафовать продавцов медицинских масок за завышение ценФАС планирует штрафовать продавцов медицинских масок за завышение ценФото: REUTERS
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Федеральная антимонопольная служба заявила, что может штрафовать недобросовестных продавцов медицинских масок, которые завышают цены на товар.

Так, сотрудникам аптек и медучреждений могут назначить штраф на сумму до 15% выручки от реализации товара, в случае, если ФАС зафиксирует картельный сговор.

Накануне антимонопольная служба выявила многократное завышение розничных цен на медицинские маски в 68 городах страны. В частности, в Ивановской области (на 485%), в Тамбовской области (на 431%), в Республике Ингушетия (на 400%), пишет "РИА-Новости".

Замруководителя ФАС Андрей Цариковский заявил, что ведомство будет применять очень жесткие наказания в случае выявления злоупотреблений со стороны производителей и оптовиков.

Напомним, в конце прошлого года в китайском городе Ухань зафиксировали несколько случаев пневмонии неизвестного происхождения. Позже выяснилось, что ее возбудителем стал коронавиурс, который всего за несколько дней распространился за пределы Китая. На данный момент более. чем в 20 странах были зафиксированы случаи заражения "китайским вирусом". В том числе, в России (Тюменская область и Забайкалье).

Ранее сайт kp.ru писал о том, что к утру 7 февраля количество заразившихся коронавирусом достигло 31 482 человек. За сутки прибавилось более 3 тысяч пациентов. Болезнь унесла жизни 638 человек, по-прежнему большинство летальных случаев (636) в Китае.

Военные медики и вирусологи прибыли в Ухань для эвакуации россиян.Два самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России Ил-76 вылетел с аэродрома Восточного военного округа во вторник в город Ухань Китайской народной республики

ИСТОЧНИК KP.RU

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