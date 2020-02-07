В Италии арестован россиян, который обвиняется в четырех убийствах

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:55:26+03:00

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Полиция Италии арестовала 51-летнего россиянина, который у себя на родине обвиняется в четырех убийствах. Мужчина находится в розыске с 2013 года. Последние несколько лет он жил с женой и сыном в Испании.

Арестовать предполагаемого преступника удалось благодаря международному ордеру, предоставленному по линии Интерпола. Во время рейда полицейские узнали, что он остановился в гостинице в городе Новента-ди-Пьяве под Венецией.

Согласно данным агентства ANSA, московский суд получил постановление об аресте в ноябре прошлого года. Теперь россиянину предстоит экстрадиция на родину. Его будут судить за возможную связь с преступной группировкой, орудовавшей в Подмосковье в 2012 году.

Сайт kp.ru писал, что в конце прошлого года в Казахстане задержали гражданина РФ, который десять лет находился в розыске. Ему вменяется покушение на убийство бизнесмена.

ИСТОЧНИК KP.RU