Лукашенко рассказал, какие вопросы они обсудили с Путиным на переговорах

7 Февр. 2020 2020-02-07T20:13:58+03:00

Александр Лукашенко рассказал, что на переговорах стороны "действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен нашей совместной жизни в одном государстве"

Лидеры обсуждали не только темы, представляющие взаимный интерес для обеих стран, но и вопросы, касающихся других членов СНГ

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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что во время переговоров с Владимиром Путиным в Сочи 7 февраля, они обсудили многие исторические моменты и политику постсоветских стран.

- Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов, они известны, - сообщил Лукашенко перед переговорами в расширенном составе.

Президент Беларуси также добавил, что на встрече обсуждали не только темы, представляющие взаимный интерес для обеих стран, но и вопросы, касающиеся "многих наших соседей, стран бывшего Советского Союза: та политика, которая сейчас проводится нами, ими".

- В общем, о многом поговорили (в узком составе), ну и дошли до современности и решили уже не один на один, а с людьми, которые вовлечены в этот процесс, продолжить наш разговор, - передаёт РИА Новости слова белорусского лидера, который также отметил, что после этого стороны сделают паузу в переговорах, поскольку к отдельным вопросам придётся вернуться при участии остальных членов российской делегации, самолёт которых был вынужден совершить посадку в Минеральных Водах из-за непогоды в Сочи.

- Небо якобы уже прояснилось, поэтому тогда мы и продолжим наш разговор, а вообще есть, о чем говорить, есть над чем работать, - заключил Лукашенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759481" frameborder="0"></iframe> "Везет же вам!" – Лукашенко впечатлила снежная зима в Сочи.Путин и Лукашенко прибыли в пятницу в Сочи для проведения двусторонних переговоров.

ИСТОЧНИК KP.RU