Замначальника Генштаба Арсланов не признал вину в хищениях
Замначальника Генштаба Халил Арсланов не признал вину по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей.
- Вину не признаю, - передаёт РИА Новости слова Арсланова на заседании по рассмотрению ходатайства о его аресте.
Он также заявил, что его обманом заманили в Следственный комитет.
- Меня обманным путем пригласили на беседу, без адвоката, это все спровоцировано во имя дискредитации лично меня, моей деятельности, - рассказал он журналистам в суде.
Сейчас защита изучает материалы дела, а позже будет рассмотрено ходатайство следствия о его аресте.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Халила Арсланова обвиняют в мошенничестве с государственным контрактом на ремонт военной техники. Его обвиняют в ещё двух хищениях: на 6,5 миллиарда и 191,5 миллиона рублей. Суд уже арестовал недвижимость, земельные участки и квартиру Арсланова и его детей в Москве и области.
ИСТОЧНИК KP.RU