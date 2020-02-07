2020-02-07T17:18:28+03:00
Происшествия

Замначальника Генштаба Арсланов не признал вину в хищениях

Он заявил, что его обманом заманили в Следственный комитет
Ася КУЗНЕЦОВА
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Халила Арсланова обвиняют в мошенничестве с государственным контрактом с "Воентелекомом" на ремонт военной техникиХалила Арсланова обвиняют в мошенничестве с государственным контрактом с "Воентелекомом" на ремонт военной техникиФото: Министерство обороны РФ
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Замначальника Генштаба Халил Арсланов не признал вину по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей.

- Вину не признаю, - передаёт РИА Новости слова Арсланова на заседании по рассмотрению ходатайства о его аресте.

Он также заявил, что его обманом заманили в Следственный комитет.

- Меня обманным путем пригласили на беседу, без адвоката, это все спровоцировано во имя дискредитации лично меня, моей деятельности, - рассказал он журналистам в суде.

Сейчас защита изучает материалы дела, а позже будет рассмотрено ходатайство следствия о его аресте.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Халила Арсланова обвиняют в мошенничестве с государственным контрактом на ремонт военной техники. Его обвиняют в ещё двух хищениях: на 6,5 миллиарда и 191,5 миллиона рублей. Суд уже арестовал недвижимость, земельные участки и квартиру Арсланова и его детей в Москве и области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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