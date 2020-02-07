2020-02-07T17:42:52+03:00
Дом. Семья

У медведей Потапа и Насти родилась двойня

До этого медведица родила тройню
Ася КУЗНЕЦОВА
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Вопреки расхожему мнению, что дикие животные в неволе не размножаются, в зооцирке «Сафари» малыши появляются с завидной регулярностью. Фото предоставлено зооциркомВопреки расхожему мнению, что дикие животные в неволе не размножаются, в зооцирке «Сафари» малыши появляются с завидной регулярностью. Фото предоставлено зооцирком
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Двойня медвежат родилась в передвижном цирке "Сафари", одном из филиалов "Росгосцирка". В семье медведей Потапа и Насти в начале января случилось пополнение, после чего новорождённые медвежата три недели были на карантине, сейчас они здоровы и осваивают новые навыки: открывают глаза и уже начали ползать. Медведица Настя продолжает с нежностью оберегать крошечных медвежат.

Несмотря на расхожее заблуждение о снижении способности животных к размножению, находясь в неволе, зооцирк "Сафари" регулярно пополняется новыми малышами. Так, медведица Настя до этого стала мамой тройни, а тигрица Диана успешно выносила и родила четырёх тигрят. Кроме того, в зоопарке родилась пантера Ксюша и множество других детёнышей.

Среди сотрудников "Росгосцирка" передвижной зооцирк "Сафари" принято называть "роддомом на колёсах". Большинство детёнышей передают в руки цирковых коллективов.

Ранее сайт kp.ru писал о рождении малыша у редких кошек маргай в новосибирском зоопарке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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