Украина потребовала от США вернуть 30 млн долларов за недопоставленное оружие
Ранее Штаты без объяснения причин задержали несколько военных контрактов, заключенных с Киевом
Изменить размер текста:
Киев потребовал от Вашингтона возвратить ему 30 миллионов долларов за недопоставленное оружие. Накануне Штаты без объяснения причин задержали несколько военных контрактов, заключенных с Украиной.
Пять сделок "заморозили" на пять лет, одну - на год. Ранее американский лидер Дональд Трамп распорядился "заморозить" выплату Киеву в размере 391 миллиона долларов.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU