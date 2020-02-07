Украина потребовала от США вернуть 30 млн долларов за недопоставленное оружие

7 Февр. 2020 2020-02-07T20:35:42+03:00

Ранее Штаты без объяснения причин задержали несколько военных контрактов, заключенных с Киевом

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Киев потребовал от Вашингтона возвратить ему 30 миллионов долларов за недопоставленное оружие. Накануне Штаты без объяснения причин задержали несколько военных контрактов, заключенных с Украиной.

Пять сделок "заморозили" на пять лет, одну - на год. Ранее американский лидер Дональд Трамп распорядился "заморозить" выплату Киеву в размере 391 миллиона долларов.

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ИСТОЧНИК KP.RU