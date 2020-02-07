Защита израильтянки Иссахар, помилованной Путиным, подаст жалобу в ЕСПЧ

7 Февр. 2020 2020-02-07T21:09:56+03:00

Адвокаты девушки подадут кассационную жалобу на приговор и обратятся в Европейский суд по правам человека

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Защита гражданки Израиля Наамы Иссахар, ранее осужденной за контрабанду наркотиков, обратится в Европейский суд по правам человека. Напомним, в январе этого заключенная была помилована российским лидером Владимиром Путиным.

- Готовят кассационную жалобу на приговор Химкинского городского суда от 11 октября 2019 года. Он оцениваются стороной защиты как незаконный, повлекший осуждение невиновной, - говорится в заявлении.

Защита девушки продолжает подготовку жалобы в ЕСПЧ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757706" frameborder="0"></iframe> Израильтянку Нааму Иссахар освободили из колонии.Как заявляет омбудсмен Московской области, в своем ходатайстве о помиловании Наама частично признала вину

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ИСТОЧНИК KP.RU