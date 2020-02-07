В Польше выпустили монету с героем саги «Ведьмак»

7 Февр. 2020 2020-02-07T21:33:57+03:00

В Польше выпустили монету по мотивам популярной саги "Ведьмак". ФОТО: https://www.instagram.com/p/B7oBgquglu4/

Аверс украшает сцена, где главный герой защищает своего друга Лютика и возлюбленную Йеннифэр

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В Польше выпустили памятную монету с героем популярной саги «Ведьмак». Гданьский монетный двор представил серию монет, на аверсе которой изображены сцены, рассказанные писателем Анджеем Сапковским.

На коллекционной монете выгравированы изображения героев романа: Геральт из Ривии с золотым мечом, который защищает своего друга Лютика и возлюбленную чародейку Йеннифэр от мистического чудовища.

Реверс украшен атрибутами истории: мечи, волчьим медальоном Геральта и троном Цитрона.

Монета выполнена из серебра высшей пробы и имеет вес 60 граммов, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU