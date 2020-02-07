В Польше выпустили монету с героем саги «Ведьмак»
В Польше выпустили памятную монету с героем популярной саги «Ведьмак». Гданьский монетный двор представил серию монет, на аверсе которой изображены сцены, рассказанные писателем Анджеем Сапковским.
На коллекционной монете выгравированы изображения героев романа: Геральт из Ривии с золотым мечом, который защищает своего друга Лютика и возлюбленную чародейку Йеннифэр от мистического чудовища.
Реверс украшен атрибутами истории: мечи, волчьим медальоном Геральта и троном Цитрона.
Монета выполнена из серебра высшей пробы и имеет вес 60 граммов, сообщает телеканал «360».
ИСТОЧНИК KP.RU