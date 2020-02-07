7 Февр. 2020 2020-02-07T22:29:27+03:00

Козак: поставки нефти в Белоруссию продолжатся только на коммерческих условиях Фото: REUTERS

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Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что поставки нефти в Белоруссию продолжаться в наступившем году на коммерческих условиях. Россия, по его словам, не сможет предоставить дополнительных скидок.

- Договорились сохранить поставки газа на условиях 2019 года. Что касается поставки нефти, то мы не можем поменять условия регулирования нефтяной отрасли, - рассказал Козак об итогах переговоров лидеров РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Замглавы подчеркнул, что переговоры президентов прошли в "позитивном ключе". Путин и Лукашенко договорились продолжить общение на уровне правительств.

Напомним, в прошлом году РФ поставляла Белоруссии газ по цене $127 за тысячу кубометров. Эта цена была продлена только на первые два месяца 2020 года. Козак уточнил, что сохранение условий поставок касается только текущего года, пишет "ТАСС".

- Мы не можем резко поменять условия регулирования нашей нефтяной отрасли: вы знаете, цены на сырую нефть формируются рынком, - заключил Дмитрий Козак.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759525" frameborder="0"></iframe> Козак об итогах переговоров Путина и Лукашенко.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU