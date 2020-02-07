2020-02-07T22:48:06+03:00
В мире

Украина строит военные базы в Донбассе по стандартам НАТО

Министр обороны Незалежной заявил, что одним из приоритетов деятельности новой команды ведомства является развитие строительства инфраструктуры
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Украина строит военные базы в Донбассе по стандартам НАТОУкраина строит военные базы в Донбассе по стандартам НАТОФото: REUTERS
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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, что Киев планирует начать строительство двух военных баз в Донбассе по стандартам НАТО.

По мнению главы оборонного ведомства, одним из приоритетов деятельности новой команды Минобороны Незалежной является развитие строительства инфраструктуры.

- Это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна - в Мариуполе, другая - в Северодонецке, - отметил Загороднюк.

По его словам, одной из целей является показать миру то, что на Украине могут располагаться военные объекты по стандартам Альянса. Представители НАТО пока никак не отреагировали на "Наполеоновские" планы со стороны Незалежной.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что летом прошлого года американский лидер Дональд Трамп заморозил военную помощь США Украине в связи со звонком лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому, ставшим скандальным. Во время разговора Трамп попросил провести расследование деятельности бизнесмена-миллиардера Джо Байдена, главного соперника американского лидера на выборах-2020. А в феврале этого года стало известно о том, что Штаты без объяснения причин задержали несколько военных контрактов, заключенных с Украиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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