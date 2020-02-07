Названы регионы, где дешевле всего снять квартиру

7 Февр. 2020 2020-02-07T23:14:07+03:00

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В Росстате проанализировали цены на аренду квартир в России. Оказалось, что выгоднее всего снимать жилье в Пензенской области. Арендовать «однушку» здесь можно за 7,5 тысяч рублей в месяц, а за «двушку» придется заплатить 8,7 тысяч рублей. В регионах-лидерах цен тарифы выше почти в четыре раза. Например, в Москве стоимость «однушки» подбирается к 28,3 тыс.рублей, аналогичную цену необходимо отдать за аренду аналогичной квартиры на Сахалине. А вот в Санкт-Петербурге средняя стоимость проживания в «однушке» в течение месяца составляет чуть больше 20,3 тысячи, в двухкомнатной квартире — почти 25 тысяч.

Самые дешевые «однушки» сдают:

Пензенская область – 7,5 тыс.руб.,

Курская область - 7,7 тыс. руб.,

Чувашия - 7,8 тыс.руб,

Кировская область - 7,9 тыс.руб.,

Курганская область -7,9 тыс.руб.,

Самые дешевые «двушки»:

Чувашия - 9,2 тыс. руб,

Курская область - 9,2 тыс.руб,

Ингушетия - 9,7) тыс.руб,

Тамбовская область -9,8 тыс.руб.

Самые дорогие «однушки»: .

Сахалинская область - 28,3 тыс.руб,

Москва - 28,3 тыс.руб,

Ненецком АО - 25,4 тыс.руб,

Ямало-Ненецкий АО – 23 тыс.руб,

Чукотский АО - 22,8 тыс.руб,

Самые дорогие «двушки»:

Сахалинская область - 36,6 тыс.руб,

Москва – 36 тыс.руб,

Ямало-Ненецкий АО - 32,6 тыс.руб,

Чукотский АО -28,5 тыс.руб,

Якутия - 27,6 тыс.руб.

- Самые высокие цены традиционно связаны с притоком инвестиций в регион. А вот низкая стоимость жилья обычно фиксируется там, где ведется наименее эффективная экономическая деятельность. Там где появляются рабочие места, развивается транспорт растут и цен на аренду, - комментирует NEWS.ru вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.

ИСТОЧНИК KP.RU