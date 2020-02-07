Названы регионы, где дешевле всего снять квартиру
В Росстате проанализировали цены на аренду квартир в России. Оказалось, что выгоднее всего снимать жилье в Пензенской области. Арендовать «однушку» здесь можно за 7,5 тысяч рублей в месяц, а за «двушку» придется заплатить 8,7 тысяч рублей. В регионах-лидерах цен тарифы выше почти в четыре раза. Например, в Москве стоимость «однушки» подбирается к 28,3 тыс.рублей, аналогичную цену необходимо отдать за аренду аналогичной квартиры на Сахалине. А вот в Санкт-Петербурге средняя стоимость проживания в «однушке» в течение месяца составляет чуть больше 20,3 тысячи, в двухкомнатной квартире — почти 25 тысяч.
Самые дешевые «однушки» сдают:
Пензенская область – 7,5 тыс.руб.,
Курская область - 7,7 тыс. руб.,
Чувашия - 7,8 тыс.руб,
Кировская область - 7,9 тыс.руб.,
Курганская область -7,9 тыс.руб.,
Самые дешевые «двушки»:
Чувашия - 9,2 тыс. руб,
Курская область - 9,2 тыс.руб,
Ингушетия - 9,7) тыс.руб,
Тамбовская область -9,8 тыс.руб.
Самые дорогие «однушки»: .
Сахалинская область - 28,3 тыс.руб,
Москва - 28,3 тыс.руб,
Ненецком АО - 25,4 тыс.руб,
Ямало-Ненецкий АО – 23 тыс.руб,
Чукотский АО - 22,8 тыс.руб,
Самые дорогие «двушки»:
Сахалинская область - 36,6 тыс.руб,
Москва – 36 тыс.руб,
Ямало-Ненецкий АО - 32,6 тыс.руб,
Чукотский АО -28,5 тыс.руб,
Якутия - 27,6 тыс.руб.
- Самые высокие цены традиционно связаны с притоком инвестиций в регион. А вот низкая стоимость жилья обычно фиксируется там, где ведется наименее эффективная экономическая деятельность. Там где появляются рабочие места, развивается транспорт растут и цен на аренду, - комментирует NEWS.ru вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
ИСТОЧНИК KP.RU