2020-02-07T23:34:49+03:00
Общество

В ВОЗ сообщили об истощении мировых запасов и резервов медицинских масок

Глава организации призвал компании разных стран справедливо поставлять товар на потребительский рынок
Мария ИГНАТЬЕВА
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В ВОЗ сообщили об истощении мировых запасов и резервов медицинских масокВ ВОЗ сообщили об истощении мировых запасов и резервов медицинских масокФото: REUTERS
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, сообщил об истощении мировых запасов средств индивидуальной защиты. Речь идет о медицинских масках и респираторах.

- В настоящее время спрос на маски и респираторы возрос в 100 раз, а рост стоимости - в 20 раз. Запасы и резервы на 4-6 месяцев истощены, - заявил Гебреисус, а затем добавил. - Эта ситуация усугубляется широко распространенным, ненадлежащим использованием средств защиты вне ухода за пациентами.

Он обратился к компаниям из всех стран, чтобы они сотрудничали с организацией для обеспечения справедливого и рационального использования поставок. Он считает, что это позволит стабилизировать баланс на рынке. Гебреисус также акцентировал внимание, в первую очередь средства индивидуальной защиты должны раздаваться медицинским работникам, а во вторую больным.

Ранее сайт kp.ru писал, как сделать медицинскую маску своими руками. Она убережет не только от нового коронавируса унесшего жизни более 600 человек, но и от привычного нам гриппа и ОРВИ.

Что думают в Китае о коронавирусе?.Видео: Алена Повх

ИСТОЧНИК KP.RU

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