2020-02-07T23:38:18+03:00
Происшествия

Появилось видео извлечения тела Хайруллина из-под обломков вертолета

Вертолет упал неподалеку от Казани
Елена АКИМОВА
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тело депутата Айдара Хайруллина достали из-под обломков вертолетовтело депутата Айдара Хайруллина достали из-под обломков вертолетов
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Спасатели смогли извлечь из-под обломков вертолета Bell 407 тело депутата Айрата Хайруллина. В распоряжении телеканала «360» оказалось видео кадров со спецоперации.

На записи видно, как представители экстренных служб на специальных носилках увозят тело от места крушения вертолета.

Вертолет совершил жесткую посадку около 16:21 по мск. Айрат Хайруллин направлялся из Левашево в Матюшино, известно, что на борту вертолета находились пилот и два пассажира.

Пилот и помощник депутата были госпитализированы, а вот народный избранник получил травмы, несовместимые с жизнью.

О состоянии пострадавших первый заместитель главного врача РКБ Марсель Миннуллин сказал, что жизни одного из госпитализированных ничего не угрожает, несмотря на полученные травмы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, которое повлекло смерть человека. Основные версии: ошибка пилота, отказ техники и погодные условия.

Айрат Хайруллин получил статус депутата в 2003 году. До политической карьеры он занимался бизнесом, по данным на 2018 году его доход составлял 159 миллионов рублей.

Кто такой депутат Госдумы и бизнесмен Айрат Хайруллин, разбившийся сегодня на вертолете под Казанью Чем известен заместитель председателя комитета по аграрным вопросам нижней палаты.

Депутат Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолёта.ЧП случилось неподалёку от Казани

ИСТОЧНИК KP.RU

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