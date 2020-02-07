Появилось видео извлечения тела Хайруллина из-под обломков вертолета
Спасатели смогли извлечь из-под обломков вертолета Bell 407 тело депутата Айрата Хайруллина. В распоряжении телеканала «360» оказалось видео кадров со спецоперации.
На записи видно, как представители экстренных служб на специальных носилках увозят тело от места крушения вертолета.
Вертолет совершил жесткую посадку около 16:21 по мск. Айрат Хайруллин направлялся из Левашево в Матюшино, известно, что на борту вертолета находились пилот и два пассажира.
Пилот и помощник депутата были госпитализированы, а вот народный избранник получил травмы, несовместимые с жизнью.
О состоянии пострадавших первый заместитель главного врача РКБ Марсель Миннуллин сказал, что жизни одного из госпитализированных ничего не угрожает, несмотря на полученные травмы.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, которое повлекло смерть человека. Основные версии: ошибка пилота, отказ техники и погодные условия.
Айрат Хайруллин получил статус депутата в 2003 году. До политической карьеры он занимался бизнесом, по данным на 2018 году его доход составлял 159 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU