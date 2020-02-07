Появилось видео извлечения тела Хайруллина из-под обломков вертолета

7 Февр. 2020 2020-02-07T23:38:18+03:00

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Спасатели смогли извлечь из-под обломков вертолета Bell 407 тело депутата Айрата Хайруллина. В распоряжении телеканала «360» оказалось видео кадров со спецоперации.

На записи видно, как представители экстренных служб на специальных носилках увозят тело от места крушения вертолета.

Вертолет совершил жесткую посадку около 16:21 по мск. Айрат Хайруллин направлялся из Левашево в Матюшино, известно, что на борту вертолета находились пилот и два пассажира.

Пилот и помощник депутата были госпитализированы, а вот народный избранник получил травмы, несовместимые с жизнью.

О состоянии пострадавших первый заместитель главного врача РКБ Марсель Миннуллин сказал, что жизни одного из госпитализированных ничего не угрожает, несмотря на полученные травмы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, которое повлекло смерть человека. Основные версии: ошибка пилота, отказ техники и погодные условия.

Айрат Хайруллин получил статус депутата в 2003 году. До политической карьеры он занимался бизнесом, по данным на 2018 году его доход составлял 159 миллионов рублей.

Кто такой депутат Госдумы и бизнесмен Айрат Хайруллин, разбившийся сегодня на вертолете под Казанью Чем известен заместитель председателя комитета по аграрным вопросам нижней палаты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759499" frameborder="0"></iframe> Депутат Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолёта.ЧП случилось неподалёку от Казани

ИСТОЧНИК KP.RU