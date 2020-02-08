Эксперты рассказали о самых безопасных местах в самолете

8 Февр. 2020 2020-02-08T03:13:49+03:00

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Авиаэксперты рассказали, какие места в самолете самые безопасные. По их словам, если сесть в хвостовой части воздушного судна, шансы выжить при авиакатастрофе будут самые высокие.

Исследователи рассказали изданию Daily Star, что уровень смертности при ЧП с самолетом у пассажиров с дальних мест составляет 32%, в передней части - 38%. Сиденья посередине самые опасные - 39%.

Эксперты отметили, что помочь выжить при авиакатастрофе поможет правильно подобранная для полета одежда и обувь. Исследователи рекомендуют не разуваться в самолете, это может затормозить эвакуацию. Также есть риск поранить ноги.

Что касается одежды, то лучше отказаться от сковывающего движения наряда. Эксперты не советуют и слишком свободную одежду, следует найти золотую середину. Главное, чтобы она была из натуральных, а не синтетических материалов. Как один из вариантов полетного лука - джинсы и кроссовки.

ИСТОЧНИК KP.RU