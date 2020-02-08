В Японии на круизном лайнере Diamond Princess выявили три новых случая заражения коронавирсуом

8 Февр. 2020 2020-02-08T06:42:09+03:00

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В Японии на круизном лайнере Diamond Princess, который сейчас находится на картине, зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом. Общее число больных на морском судне достигло 64.

В Министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии отметили, что среди трех этих пассажиров россиян нет. В ведомстве уточнили, что среди зараженных - граждане США и Китая.

Как писал ранее сайт kp.ru судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. На борту находятся около 3,7 тысяч человек. Среди них 24 россиянина. Остальные пассажиры - граждане из 50 стран. Cначала коронавирус обнаружили у 20 пассажиров Diamond Princess. К 7 февраля был заражен 61 человек. Вирус на борт принес 80-летний китаец, который незадолго до круиза посещал столицу провинции Хубэй. Люди вывешивают простыни за борт с надписями: «Хотим алкоголь».

ИСТОЧНИК KP.RU