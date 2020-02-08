В аэропортах Москвы задержаны и отменены около 40 рейсов

8 Февр. 2020 2020-02-08T07:12:00+03:00

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В трех московских аэропортах утром в субботу, 8 февраля задержали или отменили больше 40 рейсов. Речь идет о прилетах и вылетах из Внкуово, Домодедово и Шереметьево.

По данным онлайн- сервиса "Яндекс.Расписания" на 7:00 по московскому времени, во Внуково было задержано четыре рейса и один отменен. В воздушной гавани Домодедово пять самолетов не поднимутся сегодня в небо, еще десять рейсов задержано. В Шереметьево обошлось без отмены, задержаны 11 рейсов. По штатному расписанию работает лишь Жуковский.

О причинах отмены или задержки рейсов сервис дополнительно не сообщает.

Напомним, как писал сайт kp.ru в середине января текущего года в столичных аэропортах за день отменили или задержали около 130 рейсов. Тогда специалисты назвали причиной сильный туман в столице.

ИСТОЧНИК KP.RU