В аэропортах Москвы задержаны и отменены около 40 рейсов
В трех московских аэропортах утром в субботу, 8 февраля задержали или отменили больше 40 рейсов. Речь идет о прилетах и вылетах из Внкуово, Домодедово и Шереметьево.
По данным онлайн- сервиса "Яндекс.Расписания" на 7:00 по московскому времени, во Внуково было задержано четыре рейса и один отменен. В воздушной гавани Домодедово пять самолетов не поднимутся сегодня в небо, еще десять рейсов задержано. В Шереметьево обошлось без отмены, задержаны 11 рейсов. По штатному расписанию работает лишь Жуковский.
О причинах отмены или задержки рейсов сервис дополнительно не сообщает.
Напомним, как писал сайт kp.ru в середине января текущего года в столичных аэропортах за день отменили или задержали около 130 рейсов. Тогда специалисты назвали причиной сильный туман в столице.
ИСТОЧНИК KP.RU