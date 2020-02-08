Посол России пообещал Латвии ответ на травлю журналистов

8 Февр. 2020 2020-02-08T07:21:11+03:00

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Москва ответит на преследование журналистов в Латвии и Эстонии. Так посол России в Риге Евгений Лукьянов прокомментировал ситуацию с массовым отказом банков в обслуживании журналистов, которые работают с российскими изданиями.

«Конечно, мы вступимся за журналистов, будем отвечать в рамках международного права (…) Будем требовать, чтобы Латвия вернулась к исполнению договорных норм», - сказал дипломат.

Лукьянов отметил, что на данный момент «надежды на результат мало», поскольку в этих странах работают двойные стандарты. По его словам, «самое главное, чей именно "сукин сын"»: если это латышский, то это «свой "сукин сын"», а «чужой, то извиняйте». «Как говорится, не повезло тебе родиться русским», - заключил он.

Напомним, что на сегодняшний день в Латвии существует проблема с отношением к русскому языку, который запрещен не только в государственных, но и в частных школах. Более того, готовится план действий по переводу на латышский язык детсадов. При этом русская речь является родной почти для 40% населения страны.

ИСТОЧНИК KP.RU