2020-02-08T07:21:11+03:00
Политика

Посол России пообещал Латвии ответ на травлю журналистов

Лукьянов прокомментировал ситуацию с отказом банков в обслуживании журналистов, которые сотрудничают с российскими изданиями.
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Лукьянов прокомментировал ситуацию с массовым отказом банков в обслуживании журналистов, которые сотрудничают с российскими изданиями.Лукьянов прокомментировал ситуацию с массовым отказом банков в обслуживании журналистов, которые сотрудничают с российскими изданиями.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Москва ответит на преследование журналистов в Латвии и Эстонии. Так посол России в Риге Евгений Лукьянов прокомментировал ситуацию с массовым отказом банков в обслуживании журналистов, которые работают с российскими изданиями.

«Конечно, мы вступимся за журналистов, будем отвечать в рамках международного права (…) Будем требовать, чтобы Латвия вернулась к исполнению договорных норм», - сказал дипломат.

Лукьянов отметил, что на данный момент «надежды на результат мало», поскольку в этих странах работают двойные стандарты. По его словам, «самое главное, чей именно "сукин сын"»: если это латышский, то это «свой "сукин сын"», а «чужой, то извиняйте». «Как говорится, не повезло тебе родиться русским», - заключил он.

Напомним, что на сегодняшний день в Латвии существует проблема с отношением к русскому языку, который запрещен не только в государственных, но и в частных школах. Более того, готовится план действий по переводу на латышский язык детсадов. При этом русская речь является родной почти для 40% населения страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Антарктиде зафиксировали аномально высокую температуру
Британец заразился коронавирусом, отправившись в свадебное путешествие
Посол России пообещал Латвии ответ на травлю журналистов
В аэропортах Москвы задержаны и отменены около 40 рейсов
В Японии на круизном лайнере Diamond Princess выявили три новых случая заражения коронавирусом
Рекрутеры опубликовали вакансии с зарплатой от 250 до 800 тысяч рублей
Зеленский попросил власти Италии закрыть представительства ЛНР и ДНР
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 722 человек
Эксперты рассказали о самых безопасных местах в самолете
В работе Twitter произошел сбой
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"
Мишустин назначил Александра Кохлова на пост замглавы Минстроя
Apple оштрафовали на 25 миллионов евро за замедление старых моделей iPhone
Власти Львова отказались выдать России прах легендарного советского разведчика Кузнецова
США расширил санкции в отношении Венесуэлы