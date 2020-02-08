Врач назвал самый эффективный способ снизить риск заболевания раком

8 Февр. 2020 2020-02-08T09:18:45+03:00

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Для снижения риска заболевания раком необходимо прежде всего показываться врачу. Об этом рассказал заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев.

«В нашей стране действуют программы диспансеризации и скрининговые программы. Их игнорировать нельзя», - сказал специалист в интервью «Российской газете».

Дорофеев отметил, на них можно пройти осмотры у маммолога и гинеколога, а также томографию и рентгенографию органов грудной клетки. Все это поможет выявить предопухолевые патологии, включая аденомы, папилломы, полипы.

Он посоветовал мужчинам раз в год посещать уролога и раз в год после 40 лет обследовать легкие. Женщинам рекомендуется раз в полгода проходить УЗИ молочных желез, а после 40 лет раз в два года делать маммографию. Кроме того, доктор посоветовал всем раз в год проходить флюорографию.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказал о малоизвестных факторах, провоцирующих рак. Среди них частое употребление горячих напитков и супов, а также привычка выбирать в самолете место у окна и использование смартфонов перед сном.

ИСТОЧНИК KP.RU