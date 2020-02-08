2020-02-08T09:37:32+03:00
Политика

Ляшко рассказал о газовом обмане населения Украины

Экс-депутат Рады утверждает, что украинские власти пытаются присвоить себе заслугу за снижение цен на голубое топливо
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ляшко рассказал о газовом обмане населения УкраиныЛяшко рассказал о газовом обмане населения УкраиныФото: REUTERS
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Правительство Украины обманывает украинских граждан, когда рассказывают о том, что снизили цену на газ. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко.

«Сегодня мы платим немного меньшую цену на газ. В этом нет никакой заслуги власти. Когда премьер, когда правительство, когда они все рассказывают, какие они хорошие, потому что снизили цену на газ, это обман людей», - сказал экс-депутат.

По его словам, цена в платежках немного снизилась, поскольку упала стоимость голубого топлива в Европе, а если все вернется на свои места, украинцам придется вновь платить больше за коммунальные услуги.

Напомним, ранее советник президента Украины Игорь Новиков матом отреагировал на цены за газ в платежках за январь. Он обвинил «Нафтогаз» Нафтогаз» в том, что в прошлом году компания закупила слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на простых жителях страны. Новиков пообещал сообщить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о преступлениях против энергетической безопасности страны

ИСТОЧНИК KP.RU

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Ляшко рассказал о газовом обмане населения Украины
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