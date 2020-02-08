8 Февр. 2020 2020-02-08T10:04:11+03:00

Жертвами массовой драки на юге Казахстана стали восемь человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Жертвами массовой драки в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана стали восемь человек, 40 получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев.

«В ходе массовых беспорядков 40 участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. Восемь человек от полученных травм к сожалению скончались», - сказал глава МВД Казахстана.

Тургумбаев отметил, что при исполнении служебных обязанностей различные травмы получили сотрудники правоохранительных органов, двое получили огнестрельные ранения.

Министр также сообщил, что в отдел полиции доставлены 47 человек. У них были изъяты два охотничьих ружья.

Напомним, в прошлом году в Киеве произошла драка между двумя группами мужчин. Три человека пострадали. Двое мужчин получили огнестрельные ранения, один – ножевое. Всем троим понадобилась госпитализация.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759553" frameborder="0"></iframe> Массовая драка на юге Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU