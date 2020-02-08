Жертвами массовой драки на юге Казахстана стали восемь человек
Жертвами массовой драки в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана стали восемь человек, 40 получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев.
«В ходе массовых беспорядков 40 участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. Восемь человек от полученных травм к сожалению скончались», - сказал глава МВД Казахстана.
Тургумбаев отметил, что при исполнении служебных обязанностей различные травмы получили сотрудники правоохранительных органов, двое получили огнестрельные ранения.
Министр также сообщил, что в отдел полиции доставлены 47 человек. У них были изъяты два охотничьих ружья.
Напомним, в прошлом году в Киеве произошла драка между двумя группами мужчин. Три человека пострадали. Двое мужчин получили огнестрельные ранения, один – ножевое. Всем троим понадобилась госпитализация.
Массовая драка на юге Казахстана.
ИСТОЧНИК KP.RU