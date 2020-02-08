2020-02-08T10:04:11+03:00
Происшествия

Жертвами массовой драки на юге Казахстана стали восемь человек

Задержаны почти 50 участников потасовки [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Жертвами массовой драки на юге Казахстана стали восемь человекЖертвами массовой драки на юге Казахстана стали восемь человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Жертвами массовой драки в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана стали восемь человек, 40 получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев.

«В ходе массовых беспорядков 40 участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. Восемь человек от полученных травм к сожалению скончались», - сказал глава МВД Казахстана.

Тургумбаев отметил, что при исполнении служебных обязанностей различные травмы получили сотрудники правоохранительных органов, двое получили огнестрельные ранения.

Министр также сообщил, что в отдел полиции доставлены 47 человек. У них были изъяты два охотничьих ружья.

Напомним, в прошлом году в Киеве произошла драка между двумя группами мужчин. Три человека пострадали. Двое мужчин получили огнестрельные ранения, один – ножевое. Всем троим понадобилась госпитализация.

Массовая драка на юге Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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