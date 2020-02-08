«Spasibo!»: Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова за визит

8 Февр. 2020 2020-02-08T10:26:07+03:00

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Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса по-русски поблагодарил своего российского коллегу Сергея Лаврова за его «экстраординарный» визит в Каракасе.

«Экстраординарный визит брата - главы МИД России Сергея Лаврова в Венесуэлу. Bol'shoye spasibo!!», - написал глава МИД Венесуэлы в Twitter.

Арреаса сообщил, что в ходе переговоров стороны проанализировали в деталях стратегическое сотрудничество Венесуэлы и России, а также координацию двух стран по защите многосторонних подходов и Устава ООН.

Ранее Лавров по итогам встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро заявил, что в России с нетерпением ждут венесуэльского лидера на праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, в прошлом году главы МИД Венесуэлы и России договорились укреплять взаимодействие в ООН и на других многосторонних площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU