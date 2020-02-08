2020-02-08T11:20:04+03:00
Общество

«От такого холода погибают вирусы»: метеозависимых россиян предупредили о «барической пиле»

Синоптики прогнозируют резкие перепады атмосферного давления в Центральной России
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Пробиваем дно морозного колодца»: метеозависимых россиян предупредили о «барической пиле»«Пробиваем дно морозного колодца»: метеозависимых россиян предупредили о «барической пиле»Фото: Олег УКЛАДОВ
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Синоптики центра «Фобос» предупредили метеозависимых россиян о «барической пиле», которая пройдет в Центральной России в субботу, 8 февраля.

Как рассказал сайт kp.ru, ночь на субботу, 8 февраля, была очень морозная ночь. В области температура опускалась до минус 18 градусов. Днем москвичей ожидает температура до минус 7 градусов, а в регионе – до 12 градусов ниже ноля. Ночью также столбики термометра опустится до минус 11 в столице, в области – до минус 19

Однако ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что большинство людей такая погода «должна порадовать». По его словам, в регион придет «более чистый, насыщенный кислородом воздух» и можно будет выбраться на природу и заняться зимними видами спорта. «От такого холода погибают вирусы, улучшается самочувствие, даже кожа становится лучше», - цитируют синоптика «Известия».

Напомним, в прошлый раз москвичи испытали «барическую пилу» прямо к празднованию Нового года. Тогда к выходным, 28 и 29 декабря в столицу с севера пришел скандинавский антициклон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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