Трамп уволил нескольких человек, свидетельствовавших против него в ходе импичмента
Президент США Дональд Трамп уволил американского посла в Евросоюзе Гордона Сондланда, который дал показания против него в Палате представителей Конгресса в рамках дела об импичменте в отношении главы Белого дома.
«Мне сегодня было сообщено, что президент намерен немедленно отозвать меня. Я благодарен президенту Трампу за предоставленную возможность служить», - приводит слова дипломата газета The Washington Post.
Издание отмечает, что это уже второй свидетель в рамках процедуры импичмента, лишившийся своей должности в пятницу, 7 февраля.
Сообщается, что ранее был уволен сотрудник Совета национальной безопасности США, подполковник Александер Виндман, который также дал показания против американского лидера. Также свое место потерял его брат Евгений Виндман, который работал в СНБ юристом.
На данный момент Белый дом не давал никакой официальной информации по кадровым изменениям.
Напомним Трампа обвиняли по двум статьям - «злоупотребление властью» и «неуважение к парламенту». Сенат США на этой недели проголосовал против импичмента американского лидера, признав все обвинения несостоятельными.
ИСТОЧНИК KP.RU