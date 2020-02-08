2020-02-08T11:40:32+03:00
В мире

Трамп уволил нескольких человек, свидетельствовавших против него в ходе импичмента

Своего поста лишился посол США в Евросоюзе, который дал показания против американского лидера
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Трамп уволил нескольких человек после голосования по импичментуТрамп уволил нескольких человек после голосования по импичментуФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп уволил американского посла в Евросоюзе Гордона Сондланда, который дал показания против него в Палате представителей Конгресса в рамках дела об импичменте в отношении главы Белого дома.

«Мне сегодня было сообщено, что президент намерен немедленно отозвать меня. Я благодарен президенту Трампу за предоставленную возможность служить», - приводит слова дипломата газета The Washington Post.

Издание отмечает, что это уже второй свидетель в рамках процедуры импичмента, лишившийся своей должности в пятницу, 7 февраля.

Сообщается, что ранее был уволен сотрудник Совета национальной безопасности США, подполковник Александер Виндман, который также дал показания против американского лидера. Также свое место потерял его брат Евгений Виндман, который работал в СНБ юристом.

На данный момент Белый дом не давал никакой официальной информации по кадровым изменениям.

Напомним Трампа обвиняли по двум статьям - «злоупотребление властью» и «неуважение к парламенту». Сенат США на этой недели проголосовал против импичмента американского лидера, признав все обвинения несостоятельными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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