2020-02-08T13:15:54+03:00
Общество

Умер Стэнли Коэн, лауреат Нобелевской премии по медицине

Стэнли Коэн умер в возрасте 97 лет
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Умер Стэнли Коэн, лауреат Нобелевской премии по медицинеУмер Стэнли Коэн, лауреат Нобелевской премии по медицинеФото: REUTERS
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В среду, 5 февраля, в американском городе Нэшвилл на 98-м году жизни умер биохимик Стэнли Коэн, получивший в 1986 году Нобелевскую премию по медицине. Об этом сообщили в университете Vanderbilt University.

«Легендарный биохимик из университета Vanderbilt University, награжденный Нобелевской премией за открытие эпидермального фактора роста и его рецептора, скончался в Нэшвилле (…) заслуженному и почетному профессору биохимии, было 97 лет», - говорится в сообщении университета.

Стэнли Коэн (Stanley Cohen) 1986 году стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии или медицине, которую он разделил со своим коллегой Ритой Леви-Монтальчини. Они открыли фактор роста нервной ткани и эпидермальный фактор роста. Его исследования стали фундаментальными работами, которые позволили понять развитие опухолей, что помогает в разработке антираковых препаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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