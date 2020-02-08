2020-02-08T14:05:48+03:00
Общество

«Ошибки и непрофессионализм врачей»: в Минздраве рассказали о причинах смертности в России

Мурашко заявил, что российским медикам не хватает умения общаться с пациентами
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Ошибки и непрофессионализм врачей»: в Минздраве рассказали о причинах смертности в России«Ошибки и непрофессионализм врачей»: в Минздраве рассказали о причинах смертности в РоссииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Ошибки и непрофессионализм врачей в России косвенно приводят к 70 000 смертей в год, которые можно было бы предотвратить. Такое заявление сделал глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Мы теряем - я не буду целенаправленно называть цифру, у нас есть оценочные данные по летальным исходам (…) на сегодняшний день, если мы посмотрим с тяжелыми осложнениями, это более 70 тысяч человек в год», - сказал министр.

Мурашко привел данные по использованию лидокаина, от которого умирает до 25 пациентов в год.

Кроме того, глава Минздрава заявил, что российским врачам не хватает умения общаться с пациентами. По его словам, навыки «soft skills по-прежнему уходят на второй план», поэтому «приходящий в практическое здравоохранение абсолютно не способен к эмпатии, коммуникации. Это рождает в том числе жалобы», - заключил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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