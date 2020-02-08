2020-02-08T14:41:54+03:00
Происшествия

Россиян среди пострадавших в массовой драке на юге Казахстана не оказалось

В ходе столкновений погибли восемь человек, десятки были ранены
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В ходе столкновений погибли восемь человек, десятки были раненыВ ходе столкновений погибли восемь человек, десятки были раненыФото: соцсети
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В посольстве России в Казахстане сообщили, что россиян среди пострадавших в массовой драке на юге республики не оказалось.

Как сообщал сайт kp.ru, восемь человек стали жертвами потасовки, в которой приняли участие десятки вооруженных ружьями и ножами людей. Ранения получили по меньшей мере 40 человек, среди них двое правоохранителей.

«По имеющимся у Генерального консульства России в Алма-Ате сведениям, российских граждан среди пострадавших и погибших нет», - говорится в сообщении российского диппредставительства в Казахстане.

Напомним, участники драки оказывали сопротивление полиции, применили камни, оружие и металлические предметы. В отдел полиции доставлены 47 человек. Ведется расследование по статьям «Убийство» и «Организация и участие в массовых беспорядках». У них были изъяты два охотничьих ружья. В результате потасовки большое количество домов было полностью уничтожены огнем.

Массовая драка на юге Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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