Россиян среди пострадавших в массовой драке на юге Казахстана не оказалось
В посольстве России в Казахстане сообщили, что россиян среди пострадавших в массовой драке на юге республики не оказалось.
Как сообщал сайт kp.ru, восемь человек стали жертвами потасовки, в которой приняли участие десятки вооруженных ружьями и ножами людей. Ранения получили по меньшей мере 40 человек, среди них двое правоохранителей.
«По имеющимся у Генерального консульства России в Алма-Ате сведениям, российских граждан среди пострадавших и погибших нет», - говорится в сообщении российского диппредставительства в Казахстане.
Напомним, участники драки оказывали сопротивление полиции, применили камни, оружие и металлические предметы. В отдел полиции доставлены 47 человек. Ведется расследование по статьям «Убийство» и «Организация и участие в массовых беспорядках». У них были изъяты два охотничьих ружья. В результате потасовки большое количество домов было полностью уничтожены огнем.
Массовая драка на юге Казахстана.
ИСТОЧНИК KP.RU