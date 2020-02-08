2020-02-08T15:10:54+03:00
Общество

Юрий Лоза назвал размер своей «базовой» пенсии

До индексации известный музыкант получал 9 тысяч рублей ежемесячно
Юлия САЛЬНИКОВА
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Юрий ЛозаЮрий ЛозаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российский певец и композитор Юрий Лоза признался, какую пенсию он получает. В начале февраля ему исполнилось 66 лет. Напомним, в России пенсионный возраст для мужчин составляет 65 лет, для женщин - 60 лет. Законом предусмотрена индексация ежемесячных выплат неработающим пенсионерам. До повышения Юрий Лоза получал 9 тысяч рублей, после индексации размер выплат увеличился на три тысячи рублей.

- Моя пенсия — базовая, 12 тысяч. Была девять тысяч, потом ее подняли. Но мне приходят гонорары за музыкальные композиции и тексты песен, «авторские» — я пишу статьи, иногда участвую в различных проектах, — рассказал "Вечерней Москве" музыкант.

О размере пенсии рассказывали и другие артисты. Например, Владимир Винокур в 2018 году получал 10 тысяч рублей. А Роза Сябитова -14 тысяч. Пенсией в 50 тысяч рублей может похвалиться заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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