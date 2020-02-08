Депутата Госдумы Айрата Хайруллина похоронили рядом с матерью на татарском кладбище в Казани

8 Февр. 2020 2020-02-08T17:03:08+03:00

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В Казани похоронили депутата Айрата Хайруллина, погибшего 7 февраля при крушении частного вертолета. Траурная церемония проходила 8 февраля в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Проститься с депутатом пришли не только близкие и члены семьи, в церемонии принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

Как сообщает RT, Хайруллина похоронили рядом с матерью на татарском кладбище в поселке Мирном в Приволжском районе Казани.

Вертолет Bell 407, в котором находилось три человека, упал недалеко от города Лаишево. При падении воздушного судна погиб только депутат Хайруллин, еще два человека с тяжелыми травмами госпитализированы. Допросить их о причинах падения вертолета пока невозможно. Версий несколько, в том числе ошибка пилота и плохие погодные условия. По факту крушения возбуждено уголовное дело.

Траурная церемония прощания с депутатом Государственной Думы РФ Айратом Хайруллиным.

ИСТОЧНИК KP.RU