2020-02-08T17:03:08+03:00
Общество

Депутата Госдумы Айрата Хайруллина похоронили рядом с матерью на татарском кладбище в Казани

Айрат Хайруллин погиб в 49 лет при крушении вертолета
Юлия САЛЬНИКОВА
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Айрат Хайруллин погиб 7 февраляАйрат Хайруллин погиб 7 февраляФото: ТАСС
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В Казани похоронили депутата Айрата Хайруллина, погибшего 7 февраля при крушении частного вертолета. Траурная церемония проходила 8 февраля в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Проститься с депутатом пришли не только близкие и члены семьи, в церемонии принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

Как сообщает RT, Хайруллина похоронили рядом с матерью на татарском кладбище в поселке Мирном в Приволжском районе Казани.

Вертолет Bell 407, в котором находилось три человека, упал недалеко от города Лаишево. При падении воздушного судна погиб только депутат Хайруллин, еще два человека с тяжелыми травмами госпитализированы. Допросить их о причинах падения вертолета пока невозможно. Версий несколько, в том числе ошибка пилота и плохие погодные условия. По факту крушения возбуждено уголовное дело.

Траурная церемония прощания с депутатом Государственной Думы РФ Айратом Хайруллиным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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