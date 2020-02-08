В Индии 12 человек погибли от взрыва фейерверков на религиозном празднике

8 Февр. 2020 2020-02-08T18:14:37+03:00

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В Индии 12 человек погибли от травм, полученных в результате взрыва от фейерверков. Как сообщает телеканал NDTV, 8 февраля штате Пенджаб отмечали сикхский религиозный праздник. На площадь собралось несколько десятков человек. В финале планировался запуск фейерверков, но все пошло не по плану - одно из устройств выстрелило в сторону, где находилась тележка с пиротехникой.

Раздалась серия мощных хлопков. Находящиеся рядом люди получили серьезные травмы- 12 человек погибли, сколько раненых пока не известно.

Фейерверк в новогодние праздники привел к пожару в зоопарке Германии. Погибли больше 30 животных, которые оказались заперты в своих клетках. Здания полностью выгорели.

В Мексике в 2018 году произошел пожар на заводе пиротехники. В огне погибли 24 сотрудника предприятия, еще 49 человек получили ожоги.

ИСТОЧНИК KP.RU