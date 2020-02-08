В Индии 12 человек погибли от взрыва фейерверков на религиозном празднике
В Индии 12 человек погибли от травм, полученных в результате взрыва от фейерверков. Как сообщает телеканал NDTV, 8 февраля штате Пенджаб отмечали сикхский религиозный праздник. На площадь собралось несколько десятков человек. В финале планировался запуск фейерверков, но все пошло не по плану - одно из устройств выстрелило в сторону, где находилась тележка с пиротехникой.
Раздалась серия мощных хлопков. Находящиеся рядом люди получили серьезные травмы- 12 человек погибли, сколько раненых пока не известно.
Фейерверк в новогодние праздники привел к пожару в зоопарке Германии. Погибли больше 30 животных, которые оказались заперты в своих клетках. Здания полностью выгорели.
В Мексике в 2018 году произошел пожар на заводе пиротехники. В огне погибли 24 сотрудника предприятия, еще 49 человек получили ожоги.
ИСТОЧНИК KP.RU