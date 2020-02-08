Жена украинского футболиста исполнила гимн в трусах

8 Февр. 2020 2020-02-08T20:53:03+03:00

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Жена футболиста «Ризеспора» и сборной Украины Николая Морозюка, Ирина, оказалась в центре Интернет скандала. Женщина выложила в соцсетях видео, на котором исполнила гимн. Не понравилось многим не столько само исполнение, сколько то, как она выглядела. Ирина, если заглянуть на ее страничку в инстаграм, вообще не обременяет себя лишней одеждой. Чтобы найти фото в одежде или хотя бы в комплекте из двух предметов нижнего белья, ее подписчикам придется потратить время.

Для исполнения гимна Украины Морозюк даже надела легинсы. Но из под штанов предательски выглядывали (сильно) ее желтые трусы. Эта деталь гардероба возмутила общественность в Сети настолько, что жене футболиста даже стали грозить уголовным наказанием за надругательство над государственными символом.

И хотя женщина поспешила удалить ролик со своей страницы, видео разлетелось по Сети и его принялись комментировать:

Ирина Морозюк и гимн Украины .

- А они там все в желтых трусах ходят? Это проявление патриотизма? - спрашивали в комментариях в твиттер.

Многие писали, что им стыдно за Украину после такого исполнения гимна.

irina_moroziuk Ирина Морозюк исполнила гимн в трусах

-Как это развидеть, - писали пользователи.

irina_moroziuk Ирине Морозюк грозит уголовное наказание

ИСТОЧНИК KP.RU