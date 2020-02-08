Путешественники назвали самые недооцененные туристами города России

8 Февр. 2020 2020-02-08T21:18:12+03:00

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Путешественников спросили, какие города заслуживают внимания туристов со всего мира. Назвать можно было один из российских городов. В опросе Aviasales, на которое ссылаются РИА Новости, приняли участие 11 тысяч пользователей соцсетей.

1.Дербент

Первое место отдали городу Дербент в Дагестане. За него проголосовали 23 процента опрошенных. Путешественники оценили не только природные красоты города, расположенного между Каспийским морем и предгорьем Кавказа, старая часть Дербента с традиционной застройкой с 2003 года является памятником ЮНЕСКО. Особенное впечатление на туристов производит Дербентская крепость, это часто оборонительной системы, которую применяли для защиты народов Закавказья от нашествий кочевников.

2.Муром

Муром пользователи соцсетей отнесли на второе место, за него проголосовали 20 процентов опрошенных.

- В этом городе, расположенном во Владимирской области на берегу Оки, много церквей, монастырей, старинных зданий. Его активно приводят в порядок,-сообщают исследователи.

3.Выборг

Город, основанный в средние века шведами, назвали недооцененным 17 процентов опрошенных. Места, которые точно здесь стоит посетить не ограничиваются Выборгским замком, библиотекой Алвара Аалто и парком Монрепо, в Выборге большое количество парков и скверов, самый красивый парк Ленина.

4.Великий Новгород

За него проголосовали 16 процентов. Здесь находится Новгородский кремль — памятник военно-оборонительного зодчества Росси XV-XVII веков.

5.Смоленск

За этот один из древнейших городов России проголосовали 14 процентов. Именно в Смоленске находится самая протяженная из всех крепостей и кремлей на Руси.

ИСТОЧНИК KP.RU