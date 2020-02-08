В Калифорнии умер актер из сериала «Как я встретил вашу маму» Орсон Бин

8 Февр. 2020 2020-02-08T21:58:25+03:00

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В США при трагических обстоятельствах погиб актер Орсон Бин. Зритель его запомнил по ролям в сериалах «Как я встретил вашу маму», Быть Джоном Малковичем», «Анатомия убийства», «Внутреннее пространство». В сериале "Как я встретил вашу маму" он появился в эпизоде "День пощечин" в 2007 году.

В этом году ему исполнился 91 год. В США его любили не только за кинороли, но и уважали его талант театрального актера. Бин считался одним из лучших комиков США. Новость о его смерти заполнила социальные Сети.

Актер умер в результате наезда автомобиля.

- Его сбили две машины, когда он пытался пересечь улицу в Венеции, - сообщает CBS Los Angeles.

Актер упал после наезда одного автомобиля, пешехода, лежащего на земле, не заметил другой водитель. Наезд стал смертельным. Оба водителя оставались на месте ДТП до приезда полиции и медиков. Но спасти актера уже было невозможно.

Как сообщает Inspire Side, очевидцы пытались остановить второго водителя и кричали ему, что впереди человек. Но он не разобрал, о чем именно его предупреждают и совершил наезд.

Бин был женат на актрисе Элли Миллс, пара выступала вместе в спектакле «Плохие привычки» в театре Ruskin Group.

ИСТОЧНИК KP.RU