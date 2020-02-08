2020-02-08T23:04:10+03:00
В мире

Американских солдат обстреляли в Афганистане: есть пострадавшие

Официальный представитель США в Кабуле не может пока сказать, было ли это атакой исламистских боевиков
Юлия САЛЬНИКОВА
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Кто стоит за атакой, пока не известноКто стоит за атакой, пока не известноФото: REUTERS
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В провинции Нангархар Афганистана 8 февраля совершена атака на американских солдат. Под обстрел попали также войска союзника американцев, Афганистана. Среди военнослужащих есть раненные, их число не названо.

Как сообщил Reuters полковник Сонни Леггетт, представитель американских войск в Афганистане, не смог сказать, кто стоит за этим нападением.

Версий пока несколько - атака исламистских радикалов, но пока ответственность за нападение на взяла на себя ни одна террористическая группировка, или атака "иностранных сил", которые также присутствуют в этом районе, чтобы защитить его от талибов.

- Похоже, что столкновения произошли между афганскими и иностранными силами во время рейда или, возможно, произошла тактическая ошибка, - сообщил Сохраб Кадери, член провинциального совета в Нангархаре.

Ранее в Афганистане радикалы устроили взрыв на свадьбе сторонника антиталибского движения. В числе раненных был жених.

ИСТОЧНИК KP.RU

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