2020-02-09T01:41:26+03:00
В мире

Умер актер из Star Trek Кевин Конуэй

Кевин Конуэй скончался в возрасте 77 лет
Мария ИГНАТЬЕВА
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Умер актер из Star Trek Кевин КонуэйУмер актер из Star Trek Кевин КонуэйФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Умер известный американский актер и режиссер Кевин Конуэй. Зрителю он известен по ролям в фильмах и сериалах "Закон и порядок", "Хорошая жена", "Кулак", "Адская кухня", "Человек-слон", "Пролетая над гнездом кукушки" и многих других. За свою карьеру он принял участие в 80 работах. Среди них и Star Trek - "Звездный путь: Следующее поколение". В научно-фантастической медиафраншизе он сыграл второстепенную роль.

Сообщается, что Кевин Конуэй умер в возрасте 77 лет. Актера не стало 5 февраля, однако информация об этом появились лишь сейчас. О причинах смерти в настоящее время неизвестно.

Последней работой в его карьере была закадровая роль рассказчика в остросюжетном криминальном сериале "Кто убил Джейн Доу?". Всего вышло два сезона - в 2017 и 2018 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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