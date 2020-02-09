2020-02-09T07:49:02+03:00
В мире

В США застрелили подростка во время прямого эфира в Facebook

Неизвестный пять раз выстрелил в парня из дробовика
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В США застрелили подростка во время прямого эфира в FacebookВ США застрелили подростка во время прямого эфира в FacebookФото: СОЦСЕТИ
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В США 19-летнего парня застрелили во время чтения рэп-песни в прямом эфире в Facebook. Неизвестный пять раз выстрелил в парня из дробовика и скрылся с места происшествия.

Прибывшая полиция обнаружила тело парня с простреленной головой в луже крови, На данный момент правоохранительные органы устанавливают личность стрелявшего.

Трагедия произошла в Нью-Йорке в пятницу, 7 февраля. Парень по имени Дик вел трансляцию в соцсети, где читал собственную рэп-композицию. Подросток 35 минут начитывал песню, затем он оглянулся, после чего прозвучали пять выстрелов, пишет CNN. Юноша скончался на месте от полученных травм.

По словам местной полиции, ситуация с поимкой преступника осложняется тем, что платформа спустя несколько минут после происшествия удалила видео.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американец застрелил свою девушку во время трансляции в Facebook Live. Мужчина во время задержания заявил, что хотел прославиться таким способом. За несколько минут до трагедии, пара поссорилась прямо на глазах у зрителей эфира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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