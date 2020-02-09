9 Февр. 2020 2020-02-09T08:31:23+03:00

В США начали рассматривать предложение Путина о саммите "пятерки" СБ ООН Фото: REUTERS

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американская сторона прорабатывает предложение российского президента Владимира Путина о встрече лидеров членов СБ ООН.

Ранее Путин предложил провести встречу с участием глав пяти государств (Россия, Великобритания, США, Франция, Китай). По словам президента, российская сторона планирует "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".

- Было бы правильнее дождаться реакции всех лидеров стран "пятерки", и уже затем приступать к организационным деталям, - отметил Антонов.

Ранее в Кремле заявили, что инициативу Путина поддержали Франция и Китай. Ответ пока не последовал от США и Великобритании.

При этом посол подчеркнул, что российская сторона готова к совместной работе с лидерами стран в интересах снижения напряженности в области международной безопасности.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Китай поддержал идею российского президента Владимира Путина провести саммит постоянных членов СБ ООН. КНР готова координировать свои действия с Россией и другими странами.

ИСТОЧНИК KP.RU